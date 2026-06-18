Супруга наследника норвежского престола, 52-летняя кронпринцесса Метте-Марит, перенесла успешную трансплантацию легких. Сейчас она находится в больнице и проведет там еще несколько недель, пока будет продолжаться восстановление.

Об этом сообщили в университетской больнице Осло через заявление, распространенное королевским дворцом.

Состояние кронпринцессы — что известно

В 2018 году у Метте-Марит диагностировали легочный фиброз — хроническое заболевание, которое вызывает рубцевание тканей легких и ухудшает насыщение организма кислородом.

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В больнице заявили, что трансплантация “на данный момент прошла успешно”, однако не уточнили, когда именно была проведена операция.

По словам профессора университетской больницы Осло Оре Холма, как и все пациенты после пересадки органов, кронпринцесса будет оставаться под наблюдением медиков в течение нескольких недель.

В это время врачи будут подбирать необходимые препараты, следить за возможными осложнениями и начнут физическую реабилитацию.

Еще 5 июня в больнице сообщали, что Метте-Марит внесли в список ожидания на трансплантацию после резкого ухудшения состояния здоровья. По оценкам медиков, без операции ей мог оставаться около года жизни.

Кронпринц Хокон и Метте-Марит поблагодарили граждан за поддержку. Во дворце отметили, что следующую информацию о состоянии здоровья кронпринцессы обнародуют только после ее выписки из больницы.

Как отбирают донорские легкие в Норвегии

Ежегодно в Норвегии проводят примерно от 30 до 35 трансплантаций легких. Представители больницы подчеркнули, что члены королевской семьи не имеют никаких привилегий при получении донорских органов.

По словам медиков, для успешной пересадки должны совпасть сразу несколько важных факторов: размер органа, группа крови и совместимость тканей донора и реципиента.

Согласно данным университетской больницы Осло, до 90% пациентов после трансплантации легких живут как минимум год после операции, а около 55% — более десяти лет.

В декабре прошлого года кронпринц Хокон рассказывал, что семья заметила ухудшение состояния Метте-Марит и то, что ей стало значительно тяжелее дышать.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере ранее отмечал открытость кронпринцессы относительно своей болезни, подчеркивая, что ее пример может помочь людям с подобными диагнозами.

Королевская семья переживает серию скандалов

Операция Метте-Марит состоялась в непростой период для норвежской монархии.

На этой неделе ее 29-летнего сына от предыдущих отношений Мариуса Борга Хойби приговорили к четырем годам заключения по делу об изнасиловании и домашнем насилии. Его адвокат уже заявил о намерении обжаловать приговор.

Кроме того, ранее кронпринцесса извинилась перед королем и королевой за контакты с покойным американским финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, которого она в свое время называла другом. В то же время Метте-Марит прекратила общение с ним за несколько лет до его смерти в 2019 году.

На фоне этих событий поддержка монархии в Норвегии заметно снизилась. По данным социологических опросов, в феврале этого года сохранение монархии поддерживали 60% норвежцев — это был самый низкий показатель за все время наблюдений. В мае уровень поддержки вырос до 64%.

Источник : Reuters

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