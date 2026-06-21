На СТБ продолжаются премьерные выпуски 17-го сезона МастерШеф. До суперфинала остаются считанные эфиры, так что цена каждой ошибки для кулинаров растет. Отныне без битв черных: участник, который справится хуже всего, оставляет проект сразу после испытания.

Как прошли 31 и 32 выпуски МастерШеф 17

Неделя на кухне МастерШеф 17 началась с настоящего кулинарного интертеймента. Любители создали блюда в собственной авторской концепции и представили их судьям в формате кулинарного шоу.

Кроме того, впервые за всю историю проекта зрители увидели людей, без которых невозможно создание реалити, — фудпродюсеров МастерШеф 17. Более того, в этот раз они не просто оставались за кадром, а стали соперниками кителантов в испытании. Участники и гости придумывали задачи друг для друга и доказывали, кто способен поразить судей — любители или опытные профессионалы.

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В третьем испытании кулинары работали с тематикой четырех стихий. Они должны были объединить их в своем блюде и подготовить презентацию, которая объясняла бы замысел и раскрывала избранную концепцию.

Финальным аккордом стал традиционный конкурс, демонстрирующий профессиональный рост любителей за время участия в проекте. Участники переосмысливали блюда, с которыми приходили на кастинг, и показывали, насколько изменились с начала сезона.

Кто покинул МастерШеф 17 в 31 и 32 выпусках от 20 и 21 июня 2026 года

После первого конкурса, который прошел в субботу, 20 июня, шоу покинула Юля Науменко.

Женщина является автором онлайн-проектов по похудению, владелицей сети доставки здорового питания, блогером, волонтером, общественным деятелем. Юля Науменко не просто готовит по рецептам, она создает собственные блюда, экспериментирует.

В воскресенье МастерШеф 17 покинула Мария Мияке, для девушки второй конкурс стал роковым.

Девушка фэшн-стилист, модель, туристический гид, она живет между двумя культурами – украинской и японской. Настоящее ее увлечение – это кухня.

А в конце эпизода 21 июня кулинарное сражение завершилось для Инны Костюченко.

Женщина создает собственные миры – современный театр, ресторан, бар и масштабный костюмированно-театрализованный фестиваль, а также очень увлекается кулинарией.

Напомним, что на прошлой неделе МастерШеф-17 не покинул никто.

Источник : СТБ

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