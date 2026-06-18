Спутниковый интернет используется в различных сегментах бизнеса, волонтерских организациях и подразделениях, работающих в полевых условиях.

Из-за широкого ассортимента моделей и разнообразных тарифных планов бывает сложно остановить свой выбор на конкретном решении. Именно поэтому стоит предварительно ознакомиться с характеристиками, которые помогут подобрать оборудование, подходящее для выполнения поставленных задач.

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Поколения Starlink: чем отличаются Gen 2 и Gen 3

На рынке представлены две линейки терминалов. Версии второго поколения обладают повышенной пропускной способностью и стабильным сигналом даже при неблагоприятных погодных условиях. Их можно использовать в офисах или в частных домах.

Третье поколение предлагает более высокую скорость и стабильность. Это must-have для выездных команд, волонтерских штабов и предпринимателей, работающих в сложных условиях. В отдельную категорию относятся специализированные версии Business, Maritime и Mobility, к которым предъявляются повышенные требования к качеству связи.

Как выбрать оптимальную модель под свои задачи

При выборе терминала нужно также выбрать конкретный тарифный план и позаботиться о сопутствующих компонентах. Так, в интернет-магазине Zelen Store можно официально купить Старлинк с гарантией производителя. В наличии доступен полный ассортимент решений:

терминалы Starlink Mini Kit и Mini X Kit для портативного использования;

стационарные Standard Dish Kit Gen 3 и Dish Kit v2 для офисов и домов;

профессиональные версии 2gen Business, Maritime и Mobility;

автомобильная версия Starlink Mini для установки на транспорте;

аксессуары – кабели 15 м и 45 м, Ethernet-адаптер V2, Mesh-роутер.

Магазин также предоставляет услугу “под ключ”. Вам помогут подобрать комплект, активировать аккаунт, настроить устройство и оформить абонплату.

Каждая модель имеет четкое направление использования. Для офисов со стабильным потреблением оптимальным будет Standard Dish Kit Gen 3 с безлимитным тарифом. Для выездных команд, экспедиций, мобильных штабов лучше выбрать Mini Kit с тарифом “Мандривный”. Устройство занимает минимум места и питается даже от обычной зарядной станции.

Отдельно необходимо определиться с длиной кабеля. Например, если антенна будет установлена далеко от роутера, нужен провод длиной 45 м. Правильно подобранный Starlink обеспечит стабильную связь в любых условиях, позволяя вам пользоваться всеми преимуществами сети и выполнять задачи.

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