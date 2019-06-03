Последний день фестиваля Kozak Fest 2019 в Днепропетровской области отменили из-за непогоды – 1 июня во время урагана и ливня погиб человек, двое травмированы.

Во время концерта Kozak Fest 2019 налетел ураган, который сорвал со сцены металлическую конструкцию и бросил куски кровли прямо в толпу.

Она задела 48-летнего сотрудника сцены, который погиб на месте. Еще у двух человек травмы ног и рук.

Ветер снес батут и часть палаток, погас свет. Мощный ливень затопил урочище, люди не могли оттуда уехать.

– Зонтики летали, сцену поднимало, бросало все. Очень страшно было. Все бежали отсюда, – рассказала гостья фестиваля Ирина.

Помочь могли только спасатели – с помощью спецтехники они вытащили 53 автомобиля и спасли 135 человек.

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Двум пострадавшим с переломами уже ничего не угрожает, а по факту смерти мужчины в результате несчастного случая полиция открыла производство.

Организаторы фестиваля пообещали оказать помощь семье погибшего и пострадавшим.

После экспертиз следствие назовет виновника гибели работника сцены.

Напомним, фестиваль Kozak Fest должен был проходить с 31 мая по 2 июня в Днепропетровской области, но все концерты на воскресенье отменили из-за непогоды, повлекшей смерть человека.