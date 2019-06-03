Останній день фестивалю Kozak Fest 2019 у Дніпропетровській області скасували через негоду – 1 червня під час урагану та зливи загинула людина, двоє травмовані.

Під час концерту Kozak Fest 2019 налетів буревій, який зірвав зі сцени металеву конструкцію і кинув шматки покрівлі просто у натовп.

Вона зачепила 48-річного працівника сцени, який загинув на місці. Ще у двох людей травми ніг і рук.

Вітер зніс батут і частину наметів, зникло світло. Потужна злива затопила урочище, люди не могли звідти виїхати.

– Парасольки літали, сцену підіймало, кидало все. Дуже страшно було. Всі тікали звідси, – розповіла гостя фестивалю Ірина.

Допомогти могли лише рятувальники – за допомогою спецтехніки вони витягнули 53 автомобілі та врятували 135 людей.

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Двом постаждалим з переломами вже нічого не загрожує, а за фактом смерті чоловіка внаслідок нещасного випадку поліція відкрила провадження.

Організатори фестивалю пообіцяли надати допомогу родині загиблого та постраждалим.

Після експертиз слідство назве винуватця загибелі працівника сцени.

Нагадаємо, фестиваль Kozak Fest мав проходити з 31 травня по 2 червня в Дніпропетровській області, але усі концерти на неділю скасували через негоду, яка спричина смерть людини.