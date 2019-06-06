В колонии села Красноивановка (Днепропетровская область) заключенные устроили бунт.

В Пятихатской исправительной колонии строгого режима в Днепропетровской области произошел бунт.

Несколько человек отказались выходить на вечернюю проверку и их поддержали полсотни заключенных.

Они протестовали против плохих условий содержания. Заключенные подожгли матрасы, но пожар быстро удалось ликвидировать.

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Информация о пострадавших не сообщается.

Также не известно решена ли ситуация.

По факту начато расследование и ведется проверка.

Напомним, 27 мая в Одессе прошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима. Бунт произошел из-за неудовлетворительных условий содержания заключенных.