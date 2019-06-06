В колонии села Красноивановка (Днепропетровская область) заключенные устроили бунт.
В Пятихатской исправительной колонии строгого режима в Днепропетровской области произошел бунт.
Несколько человек отказались выходить на вечернюю проверку и их поддержали полсотни заключенных.
Они протестовали против плохих условий содержания. Заключенные подожгли матрасы, но пожар быстро удалось ликвидировать.
Читайте: Причиной бунта в колонии Одессы стали обыски заключенных – Денисова
Информация о пострадавших не сообщается.
Также не известно решена ли ситуация.
По факту начато расследование и ведется проверка.
Напомним, 27 мая в Одессе прошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима. Бунт произошел из-за неудовлетворительных условий содержания заключенных.