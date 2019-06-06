PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Підпалили матраци: у колонії Дніпропетровської області стався бунт

У колонії села Красноіванівка (Дніпропетровська область) ув’язнені влаштували бунт.

бунт в колонии

У П’ятихатській виправній колонії суворого режиму в Дніпропетровській області стався бунт.

Кілька осіб відмовилися виходити на вечірню перевірку і їх підтримали півсотні в’язнів.

Вони протестували проти поганих умов утримання. Ув’язнені підпалили матраци, але пожежу швидко вдалося ліквідувати.

Читайте: Причиною бунту в колонії Одеси стали обшуки в’язнів – Денісова

Інформація про постраждалих не повідомляється.

Також не відомо чи вирішена ситуація.

За фактом розпочато розслідування і ведеться перевірка.

Нагадаємо, 27 травня в Одесі пройшли заворушення в Південній виправній колонії загального режиму. Бунт стався через незадовільні умови утримання ув’язнених.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Дніпропетровській області підліток вистрілив у голову 8-річному братові
Смертельний буревій на Kozak Fest 2019: відео з епіцентру лиха
Дуже страшно, всі тікали: очевидці про смертельний ураган на Kozak Fest 2019
Одеську колонію законсервують через бунт
Бунт в одеській колонії: чому ув’язнені влаштували протест
Бунт в колонії Одеси влаштували за вказівкою “злодіїв в законі” – поліція
Причиною бунту в колонії Одеси стали обшуки в’язнів – Денісова
Бунт і пожежа в колонії №51 Одеси: на місці спецпризначенці
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка