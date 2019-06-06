У колонії села Красноіванівка (Дніпропетровська область) ув’язнені влаштували бунт.

У П’ятихатській виправній колонії суворого режиму в Дніпропетровській області стався бунт.

Кілька осіб відмовилися виходити на вечірню перевірку і їх підтримали півсотні в’язнів.

Вони протестували проти поганих умов утримання. Ув’язнені підпалили матраци, але пожежу швидко вдалося ліквідувати.

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Інформація про постраждалих не повідомляється.

Також не відомо чи вирішена ситуація.

За фактом розпочато розслідування і ведеться перевірка.

Нагадаємо, 27 травня в Одесі пройшли заворушення в Південній виправній колонії загального режиму. Бунт стався через незадовільні умови утримання ув’язнених.