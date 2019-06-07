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Факты / Происшествия

Удар в 27 тыс. вольт: в Виннице подросток погиб из-за селфи на вагоне

В Виннице 15-летний подросток умер в реанимации через несколько дней после того, как его ударило током на крыше вагона.

Селфі

Трагедия произошла на станции Винница Грузовая. Три товарища возвращались из школы после экзамена, но пошли не домой, а решили сделать селфи на одном из вагонов.

Первым на крышу поднялся Артур, он мгновенно вспыхнул и упал с вагона.

Его ударило током силой 27 тыс. вольт.

В ожоговый центр 15-летнего Артура привезла скорая в крайне тяжелом состоянии. На парне одежды почти не было – сгорела.

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Врачи говорят, что у него было повреждено 95% кожи, из них 90 – это глубокие ожоги с поражением мышц.

Друзья Артура, которые были вместе с ним, – в тяжелом психологическом состоянии. Вся школа сдавала кровь и собирала деньги, но спасти парня не удалось.

В полиции по факту смертельного травмирования на железной дороге открыли уголовное производство.

Напомним, 50-летний турист из Гонконга споткнулся и упал с 300 метров в Большом каньоне, когда пытался сделать селфи.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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