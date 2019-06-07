В Виннице 15-летний подросток умер в реанимации через несколько дней после того, как его ударило током на крыше вагона.

Трагедия произошла на станции Винница Грузовая. Три товарища возвращались из школы после экзамена, но пошли не домой, а решили сделать селфи на одном из вагонов.

Первым на крышу поднялся Артур, он мгновенно вспыхнул и упал с вагона.

Его ударило током силой 27 тыс. вольт.

В ожоговый центр 15-летнего Артура привезла скорая в крайне тяжелом состоянии. На парне одежды почти не было – сгорела.

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Врачи говорят, что у него было повреждено 95% кожи, из них 90 – это глубокие ожоги с поражением мышц.

Друзья Артура, которые были вместе с ним, – в тяжелом психологическом состоянии. Вся школа сдавала кровь и собирала деньги, но спасти парня не удалось.

В полиции по факту смертельного травмирования на железной дороге открыли уголовное производство.

Напомним, 50-летний турист из Гонконга споткнулся и упал с 300 метров в Большом каньоне, когда пытался сделать селфи.