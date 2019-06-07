PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Удар у 27 тис. вольт: у Вінниці підліток загинув через селфі на вагоні

У Вінниці 15-річний підліток помер у реанімації через кілька днів після того, як його вдарило струмом на даху вагона.

Селфі

Трагедія сталася на станції Вінниця Вантажна. Троє товаришів поверталися зі школи після іспиту, але пішли не додому, а вирішили зробити селфі на одному з вагонів.

Першим на дах піднявся Артур, він миттю спалахнув і впав з вагона.

Його вразило струмом силою 27 тис. вольт.

До опікового центру 15-річного Артура привезла швидка у вкрай тяжкому стані. На хлопцеві одягу майже не було – згорів.

Читайте: У Запорізькій області підліток загинув через селфі на залізничному мосту

Лікарі кажуть, що у нього було пошкоджено 95% шкіри, із них 90 – це глибокі опіки з ураженнями м’язів.

Друзі Артура, які були разом із ним – у тяжкому психологічному стані. Вся школа здавала кров і збирала гроші, але врятувати хлопця не вдалося.

У поліції за фактом смертельного травмування на залізниці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 50-річний турист з Гонконгу спіткнувся і впав з 300 метрів у Великому каньйоні, коли намагався зробити селфі.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Довічне за вбивство 85 пацієнтів: німецькому лікареві оголосили вирок
Помер Юрій Мушкетик – відомий український письменник
У Дніпропетровській області підліток вистрілив у голову 8-річному братові
Помер екс-президент УЄФА, який створив Лігу чемпіонів
Вбивство хлопчика: чому патрульні можуть отримати умовний термін
Суд заарештував поліцейських, підозрюваних у вбивстві хлопчика у Переяславі-Хмельницькому
На Прикарпатті померла жінка – швидка не встигла через зруйнований міст
Смертельний буревій на Kozak Fest 2019: відео з епіцентру лиха
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка