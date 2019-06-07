У Вінниці 15-річний підліток помер у реанімації через кілька днів після того, як його вдарило струмом на даху вагона.

Трагедія сталася на станції Вінниця Вантажна. Троє товаришів поверталися зі школи після іспиту, але пішли не додому, а вирішили зробити селфі на одному з вагонів.

Першим на дах піднявся Артур, він миттю спалахнув і впав з вагона.

Його вразило струмом силою 27 тис. вольт.

До опікового центру 15-річного Артура привезла швидка у вкрай тяжкому стані. На хлопцеві одягу майже не було – згорів.

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Лікарі кажуть, що у нього було пошкоджено 95% шкіри, із них 90 – це глибокі опіки з ураженнями м’язів.

Друзі Артура, які були разом із ним – у тяжкому психологічному стані. Вся школа здавала кров і збирала гроші, але врятувати хлопця не вдалося.

У поліції за фактом смертельного травмування на залізниці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 50-річний турист з Гонконгу спіткнувся і впав з 300 метрів у Великому каньйоні, коли намагався зробити селфі.