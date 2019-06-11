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Факты / Происшествия

Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию

Во Львове правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию

Во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать  17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чешскую Республику.

Задержали женщину в аэропорту во время получения $2,7 тыс. за продажу ребенка.

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Задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, совершение насилия в семье и занятия проституцией.

Женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины – от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Хмельницком женщина планировала продать 15-летнюю дочь в сексуальное рабство.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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