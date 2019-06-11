Во Львове правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.
Во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чешскую Республику.
Задержали женщину в аэропорту во время получения $2,7 тыс. за продажу ребенка.
Читайте: Предлагал €500 за секс: в Киеве мужчина снимал детское порно
Задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, совершение насилия в семье и занятия проституцией.
Женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины – от 8 до 15 лет лишения свободы.
Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Хмельницком женщина планировала продать 15-летнюю дочь в сексуальное рабство.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+