Во Львове правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

Во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чешскую Республику.

Задержали женщину в аэропорту во время получения $2,7 тыс. за продажу ребенка.

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Задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, совершение насилия в семье и занятия проституцией.

Женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины – от 8 до 15 лет лишения свободы.













Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию / 3 фотографии

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