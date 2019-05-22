В Киеве задержали мужчину, который снимал детское порно и занимался развращением малолетних.

42-летний киевлянин снимал порнографические сцены с девочками 9-10 лет. За денежное вознаграждение вербовали детей проститутки.

Задержали злоумышленника во время попытки развращения ребенка. Он пытался договорится с матерью малолетней девочки о половом акте с ее дочерью. За это предлагал €500.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию? Да 95%, 4904 голоса 4904 голоса 95% 95%

Нет 5%, 260 голосов 260 голосов 5% 5% Всего голосов: 5164 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Мужчине предъявили обвинение по ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине инкриминируют сразу три статьи УК Украины, а именно ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Следствие продолжается.













Предлагал €500 за секс: в Киеве мужчина снимал детское порно / 3 фотографии

Читайте: В Киеве женщина снимала порно с пятилетним сыном

К слову, в Смеле Черкасской области 38-летний мужчина развращал собственную 15-летнюю дочь и силой заставлял обнажаться на камеру.