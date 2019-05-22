PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Предлагал €500 за секс: в Киеве мужчина снимал детское порно

В Киеве задержали мужчину, который снимал детское порно и занимался развращением малолетних.

Предлагал €500 за секс: в Киеве мужчина снимал детское порно

42-летний киевлянин снимал порнографические сцены с девочками 9-10 лет. За денежное вознаграждение вербовали детей проститутки.

Задержали злоумышленника во время попытки развращения ребенка. Он пытался договорится с матерью малолетней девочки о половом акте с ее дочерью. За это предлагал €500.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

  • Да 95%, 4904 голоса
    4904 голоса 95%
    95%
  • Нет 5%, 260 голосов
    260 голосов 5%
    5%
Всего голосов: 5164

Мужчине предъявили обвинение по ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине инкриминируют сразу три статьи УК Украины, а именно ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Следствие продолжается.

  • image
  • image
  • image
Предлагал €500 за секс: в Киеве мужчина снимал детское порно / 3 фотографии

Читайте: В Киеве женщина снимала порно с пятилетним сыном

К слову, в Смеле Черкасской области 38-летний мужчина развращал собственную 15-летнюю дочь и силой заставлял обнажаться на камеру.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День Киева: в столице будут работать бесплатные экскурсии
В Киеве агрессивные псы нападают на детей на территории школы
День Киева 2019: какие улицы перекроют и где ограничат движение транспорта
День Киева 2019: куда пойти в столице
Стрельба на детской площадке в Киеве – трое раненых
Люди идут с чемоданами по трассе: Киев остановился в пробках из-за инаугурации
Инаугурация Зеленского: в Киеве ограничили движение транспорта (КАРТА)
ЕС в миниатюре в Киеве: Украина отмечает День Европы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка