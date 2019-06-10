В Хмельницком женщина планировала продать свою 15-летнюю дочь в сексуальное рабство.

В Хмельницком сотрудники СБУ разоблачили местную жительницу, которая планировала продать свою несовершеннолетнюю дочь.

– Оперативники получили информацию, что местная жительница подыскивает покупателя для своей 15-летней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка злоумышленница оценила в 40 тыс. грн, – рассказали в пресс-службе СБУ.

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Женщину задержали в одном из парков областного центра после получения первого транша в размере 20 тыс. грн.

Подозреваемой грозит наказание предусмотренное ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины – до 15 лет лишения свободы.













В Хмельницком женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство / 3 фотографии

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