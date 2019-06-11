У Львові правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство в Чехію.
У Львівському міжнародному аеропорту поліцейські затримали 38-річну жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство у Чеську Республіку.
Затримали жінку в аеропорту під час отримання нею $2,7 тис. за продаж дитини.
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Затримана раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, вчинення насильства в сім’ї та заняття проституцією.
Жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – від 8 до 15 років позбавлення волі.
Львів’янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство в Чехію / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькому жінка планувала продати 15-річну доньку у сексуальне рабство.
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