У Львові правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство в Чехію.

У Львівському міжнародному аеропорту поліцейські затримали 38-річну жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство у Чеську Республіку.

Затримали жінку в аеропорту під час отримання нею $2,7 тис. за продаж дитини.

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Затримана раніше неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків, вчинення насильства в сім’ї та заняття проституцією.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ч.3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – від 8 до 15 років позбавлення волі.













Львів’янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство в Чехію / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Хмельницькому жінка планувала продати 15-річну доньку у сексуальне рабство.