На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали.
Возле села Первомайское Лиманского района столкнулись сразу три авто – Opel, Toyota и Suzuki. Это произошло на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск. При столкновении машины раскидало по разные стороны, одно из авто при падении перевернулось на крышу.
В результате аварии погибла молодая женщина- попутчица водителя Toyota. Еще два человека ранены.
Подробности аварии устанавливаются.
Одно авто на крыше, другое – на обочине: под Одессой произошло тройное ДТП / 2 фотографии
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К слову, в результате ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.
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