На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися три автомобілі. У результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини постраждали.
Біля села Першотравневе Лиманського району Одеської області зіткнулися відразу три авто – Opel, Toyota і Suzuki. Це сталося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. При зіткненні машини розкидало по різні боки, одне з авто при падінні перевернулося на дах.
У результаті аварії загинула молода жінка-попутниця водія Toyota. Ще двоє людей поранені.
Подробиці аварії встановлюються.
Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП / 2 фотографии
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До речі, внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.
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