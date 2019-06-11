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Факти / Надзвичайні події

Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП

На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ зіткнулися три автомобілі. У результаті ДТП загинула жінка, ще дві людини постраждали.

Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП

Біля села Першотравневе Лиманського району Одеської області зіткнулися відразу три авто – Opel, Toyota і Suzuki. Це сталося на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. При зіткненні машини розкидало по різні боки, одне з авто при падінні перевернулося на дах.

У результаті аварії загинула молода жінка-попутниця водія Toyota. Ще двоє людей поранені.

Подробиці аварії встановлюються.

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Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП / 2 фотографии

Читайте: Під Одесою чоловік зґвалтував вагітну жінку

До речі, внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: Думская

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