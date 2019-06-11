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Факты / Происшествия

Под Одессой мужчина изнасиловал беременную женщину

В Южном Одесской области мужчина изнасиловал 18-летнюю беременную женщину.

Под Одессой мужчина изнасиловал беременную женщину

В Южном 26-летний мужчина изнасиловал свою знакомую, которая вынашивает ребенка. Потерпевшая сообщила в полицию о совершении преступления.

Девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона. Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой. Злоумышленник по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

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Полиция установила личность злоумышленника. Он ранее был осужден за аналогичное преступление.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 152 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчине выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку.

Источник: Нацполиция

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