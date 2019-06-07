В Херсонской области мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку.
В полицию Херсонской области обратилась женщина и сообщила, что малознакомый мужчина изнасиловал ее 7-летнюю дочь.
Подозреваемого задержали через 15 мин. Злоумышленнику 33 года и он ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия.
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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 УК Украины (Изнасилование). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве приговорили к 15 годам лишения свободы педофила, который неоднократно насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата.
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