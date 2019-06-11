У Южному Одеської області чоловік зґвалтував 18-річну вагітну жінку.

У Южному 26-річний чоловік зґвалтував свою знайому, яка виношує дитину. Потерпіла повідомила у поліцію про вчинення злочину.

Дівчина приїхала у гості до подруги із сусіднього регіону. Ввечері вони у компанії чоловіків відпочивали у кафе. Один з них запропонував провести потерпілу до дому. Зловмисник по дорозі відтягнув її на пустир та, погрожуючи фізичною розправою, зґвалтував.

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Поліція встановила особу зловмисника, який раніше був засуджений за аналогічний злочин.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 152 ч. 2 Кримінального Кодексу України. Зараз чоловікові обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До речі, у Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.