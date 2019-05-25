В Запорожской области сожитель в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил свою девушку.

В Запорожской области изнасиловали и убили местную жительницу Марину.

О трагедии сообщил ее сожитель. Ей было 19-лет. Она имела инвалидность первой группы с детства через гидроцефалию мозга.

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Правоохранители выяснили, что убийцей Марины был ее сожитель Виталий.

Мужчина бил девушку, душил и насиловал. Позже экспертиза показала, что Марине отбили несколько органов.

Виталию грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве правоохранители объявили о подозрении 41-летнему мужчине, которого задержали за изнасилование малолетней падчерицы.