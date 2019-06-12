На трассе Киев – Одесса столкнулись Mercedes и Renault. В результате аварии пострадали 7 человек.

На трассе Киев – Одесса произошло лобовое столкновение Mercedes и Renault.

– Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников, – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В результате ДТП пострадали 7 человек.









Лобовое столкновение на трассе Киев-Одесса: пострадали 7 человек / 2 фотографии

К слову, в результате ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.