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Лобовое столкновение на трассе Киев-Одесса: пострадали 7 человек

На трассе Киев – Одесса столкнулись Mercedes и Renault. В результате аварии пострадали 7 человек.

Лобовое столкновение на трассе Киев-Одесса: пострадали 7 человек

На трассе Киев – Одесса произошло лобовое столкновение Mercedes и Renault.

– Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников, – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В результате ДТП пострадали 7 человек.

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Лобовое столкновение на трассе Киев-Одесса: пострадали 7 человек / 2 фотографии

К слову, в результате ДТП вблизи города Щецин в Польше погибли шесть человек.

Источник: ГСЧС

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