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Факти / Надзвичайні події

Лобове зіткнення на трасі Київ-Одеса: постраждали 7 осіб

На трасі Київ – Одеса зіштовхнулися Mercedes та Renault. Внаслідок аварії постраждали 7 чоловік.

Лобове зіткнення на трасі Київ-Одеса: постраждали 7 осіб

На трасі Київ – Одеса сталося лобове зіткнення Mercedes та Renault.

Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та передали потерпілих до рук медичних працівників,  розповіли у прес-службі ДСНС.

Читайте: Одне авто на даху, інше – на узбіччі: під Одесою сталася потрійна ДТП

Внаслідок ДТП постраждало 7 чоловік.

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Лобове зіткнення на трасі Київ-Одеса: постраждали 7 осіб / 2 фотографии

До речі, внаслідок ДТП поблизу міста Щецин у Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: ДСНС

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