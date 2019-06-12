В селе Збаржевка Погребищенского района, где произошло ДТП с химикатами, в колодцах селян остаточного количества ядохимикатов не обнаружено, но на месте утечки допустимый уровень гербицидов превышен в 200-600 раз.

Первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан отметил, что согласно результатам исследований, в колодезной воде села Збаржевка Погребищенского района не выявлено остаточного количества ядохимикатов.

Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду.

– Однако в водоеме Нижний пруд, в который непосредственно попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида Тарга Супер в водоеме превышена от 200 до 600 раз, – сообщил Сорочан.

Специалисты Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя осуществили лабораторные исследования в местах питьевого водозабора города Белая Церковь, где протекает река Рось. Согласно результатам анализа проб воды, никаких ядохимикатов там не обнаружено.

Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет столь сильного течения, чтобы отнести их от места утечки на значительное расстояние.

Читайте: Что именно попало в реку Рось – список веществ

Специалист лаборатории Александр Мельник добавил, что качество воды тщательно исследуется, ведь объекты вдоль загрязненного водоема могут иметь гидравлическую связь через грунтовые воды, что обычно не проявляется на первом этапе.

До сих пор в отобранных пробах не обнаружено остаточного количества пестицидов.

11 июня для проведения анализа была доставлена очередная партия проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время.

Он также отметил, что будет изучаться качество воды и в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению загрязненного водоема.

Напомним, 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось.

10 июня первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко сообщил, что среди препаратов, попавших в реку, инсектицидов не было.

Источник Винницкая ОГА