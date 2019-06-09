В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось. Опасные вещества могут достичь Белоцерковского района и в связи с этим было принято решение 9 июня с 23.00 временно прекратить водоснабжение.

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария.

Грузовик, перевозивший неизвестное химическое вещество, попал в ДТП и упал в приток речки Рось.

Киев Оперативный сообщил, что в воду попала 1 тонна инсектицида Нурел B.

В связи с этим на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

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Дикий добавил, что вещество может достичь Белоцерковского района через 18 часов.

Из-за сложившейся ситуации было принято решение 9 июня с 23.00 временно прекратить водоснабжение.

С 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось.

Жителей просят сделать запасы воды.

Мэр отметил, что водоснабжение будет возобновлено, когда будет гарантировано положительную экспертизу качества воды.

Напомним, в 2018 году на Прикарпатье от отравления химикатами умерли более десятка коров и заболели люди.