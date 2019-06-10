В Винницкой области в результате ДТП в реку Рось попали химикаты, среди них фунгициды и гербициды.

Автомобиль, который попал в аварию в селе Збаржевка на Винниччине повлек за собой загрязнение водоемов фунгицидами и гербицидами.

С емкостей, которые транспортировал автомобиль, вытекли фунгициды:

Колоссаль в объеме 110 л

в объеме 110 л Бицепс Гарант, Винзер Мастер-Пауэр по 180 л

по 180 л Пиктор, Тилмор по 110 л

по 110 л Тарпал.

Гербициды:

Прима, Тарга Супер, Титус – порошок.

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Часть химикатов осталась невредимой.

Напомним, в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области грузовик, перевозивший химикаты, упал в приток реки Рось. Опасные вещества могут достичь Киевщины, в связи с чем в городе Белая Церковь было принято решение временно прекратить водоснабжение.