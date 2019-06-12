У селі Збаржівка Погребищенського району, де сталася ДТП з хімікатами, в криницях селян залишкової кількості отрутохімікатів не виявлено, але на місці виливу допустимий рівень гербіцидів перевищено у 200-600 разів.

Перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області Олександр Сорочан зазначив, що відповідно до результатів досліджень, у криничній воді села Збаржівка Погребищенського району не виявлено залишкової кількості отрутохімікатів.

Це свідчить про те, що ці речовини не потрапили у воду.

– Однак у водоймі Нижній ставок, в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, є перевищення концентрації отрутохімікатів. Зокрема, концентрація гербіциду Тарга Супер у водоймі перевищена від 200 до 600 разів, – повідомив Сорочан.

Фахівці Інституту екогігієни і токсикології імені Л.І.Медведя провели лабораторні дослідження у місцях питного водозабору в Білій Церкві, де протікає річка Рось.

Жодних отрутохімікатів не виявлено. Це можна пояснити тим, що у водоймі, в яку безпосередньо потрапили речовини, немає настільки сильної течії, щоб віднести їх від місця ДТП на значну відстань.

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Фахівець лабораторії Олександр Мельник додав, що якість води ретельно досліджується, адже об’єкти вздовж забрудненої водойми можуть мати гідравлічний зв’язок через ґрунтові води, що, зазвичай, не виявляється на першому етапі.

Досі у відібраних пробах не виявлено залишкової кількості пестицидів.

11 червня для проведення аналізу доставлено чергову партію проб води, результати дослідження якої будуть відомі найближчим часом.

Він також зауважив, що вивчатиметься якість води й у криницях населених пунктів, розташованих нижче за течією забрудненої водойми.

Нагадаємо, 9 червня у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось.

10 червня перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко повідомив, що серед препаратів, які потрапили до річки, інсектицидів не було.

Джерело: Вінницька ОДА