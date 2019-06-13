В Одесской области девушка получила сильные ожоги после селфи на товарном вагоне грузового поезда.

В Одесской области 17-летняя девушка получила 65% ожогов тела после селфи на грузовом поезде.

– Гуляя вечером вдоль железнодорожного пути девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда на память об успешно сдано ВНО. Поднявшись по лестнице на крышу вагона она получила удар током силой 24,5 тис. вольт, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

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В тяжелом состоянии пострадавшая госпитализирована в ожоговый центр.

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