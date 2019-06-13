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Факти / Надзвичайні події

Дівчина опинилася в реанімації через селфі після ЗНО

В Одеській області дівчина отримала сильні опіки після селфі на товарному вагоні вантажного поїзда.

Дівчина опинилася в реанімації через селфі після ЗНО

В Одеській області 17-річна дівчина отримала 65% опіків тіла після селфі на вантажному поїзді.

– Гуляючи ввечері вздовж залізничної колії дівчина вирішила зробити фото на даху вантажного поїзда на пам’ять про успішно здане ЗНО. Піднявшись по сходах на дах вагона вона отримала удар струмом силою 24,5 тис. вольт, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

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У важкому стані постраждала госпіталізована в опіковий центр.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 19-річний хлопець наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна шостого поверху дев’ятиповерхівки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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