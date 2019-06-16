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Факти / Надзвичайні події

У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

У Новій Зеландії зіткнулися два легкомоторні літаки. Внаслідок чого обидва пілоти загинули.

У Новій Зеландії зіткнулися два літаки: є жертви

У Новій Зеландії на аеродромі Худ під час заходу на посадку зіткнулися два легкомоторні літаки. Після зіткнення вони загорілися.

Читайте: Збірна Люксембургу не хотіла летіти у Львів через запах диму у літаку

Внаслідок аварії пілоти обох літаків загинули.

На місці події працюють рятувальні служби.

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі під час авіашоу літак впав в річку, в результаті аварії загинув пілот.

Джерело: New Zealand Herald

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