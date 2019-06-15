В Польше во время авиашоу самолет упал в реку, в результате аварии погиб пилот

В польском Плоцке во время авиашоу в субботу, 15 июня, самолет Як-52 упал в реку.

Инцидент произошел примерно в 10.35 почти сразу после открытия авиашоу. Самолет Як-52 во время выполнения фигуры высшего пилотажа упал в Вислу.

В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, который был гражданином Германии. Спасатели достают самолет из реки.

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Сейчас на месте происшествия работают представители Государственной комиссии исследования катастроф.

Напомним, 30 мая близ села Сестрятин (Ровенская область) произошла авария военного вертолета Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.