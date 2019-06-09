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Факты / Спорт

Сборная Люксембурга не хотела лететь во Львов из-за запаха дыма в самолете

Сборная Люксембурга прибыла во Львов самолетом, в котором был запах дыма.

Сборная Люксембурга

Сборная Люксембурга прибыла сегодня во Львов из Вильнюса на матч отбора к Евро-2020 против сборной Украины.

Футболисты сборной Люксембурга летели на забронированном самолете Fokker-100 румынской авиакомпании Carpatair, на борту которого почувствовали запах гари и дыма еще на пути в Вильнюс на игру против сборной Литвы.

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После полета игроки пожаловались президенту Федерации футбола Люксембурга Полу Филиппу, чтобы тот заменил судно. Однако после игры игрокам предоставили тот же самолет. Сначала они отказывались идти на посадку, но после заверений о безопасности на самолете все же полетели во Львов на том же Fokker-100.

Самолет успешно приземлился во Львове, хоть в салоне во время полета и была напряженная атмосфера.

Сообщается, что причиной запаха дыма в салоне стали проблемы с вентиляцией.

Напомним, Украина разгромила Сербию, нанеся ей самое крупное поражение в истории.

Фото: L’essentiel

ИсточникL’essentiel

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