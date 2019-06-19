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Факты / Происшествия

В Одесской области найдено тело ребенка. В полиции предположили, что это пропавшая Дарья Лукьяненко

В одном из домовладений села Ивановка (Одесская область) полицейские нашли тело ребенка.

поиски дарьи лукьяненко

В селе Ивановка полицейские обнаружили предположительно тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка из выгребной ямы.

В полиции отметили, что после этого труп будет направлен на судмедэкспертизу и проведено опознание родственниками.

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Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что владельца дома в качестве основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.

Напомним, в Одесской области с 13 июня ищут 11-летнюю Дарьи Лукьяненко, которая ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой.

Источник: Нацполиция

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