В одному з домоволодінь села Іванівка (Одеська область) поліцейські знайшли тіло дитини.

У селі Іванівка поліцейські знайшли імовірно тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко.

Співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини з вигрібної ями.

У поліції зазначили, що після цього труп буде направлений на судмедекспертизу і проведено впізнання родичами.

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Глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що власника будинку в якості основного підозрюваного доставляють у відділення поліції для допиту.

Нагадаємо, в Одеській області з 13 червня шукають 11-річну Дар’ї Лук’яненко, яка пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому.