Неизвестные “заминировали” аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что неизвестные сообщили о “минировании” аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян и центральных вокзалов Киева и Львова.
По словам министра, сообщения фейковые, но сейчас принимаются меры по проверке и эвакуации людей.
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– В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются, – написал он.
Напомним, по данным Нацполиции, 10 июня “заминировали” 337 объектов по всей Украине.
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