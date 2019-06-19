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В Украине “заминировали” аэропорты и вокзалы Киева, Львова и Одессы

Неизвестные “заминировали” аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.

В Украине “заминировали” аэропорты и вокзалы Киева, Львова и Одессы

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что неизвестные сообщили о “минировании” аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян и центральных вокзалов Киева и Львова.

По словам министра, сообщения фейковые, но сейчас принимаются меры по проверке и эвакуации людей.

ЧитайтеВ Харькове неизвестный “заминировал” многоэтажку – эвакуировали 180 человек

– В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются, – написал он.

Напомним, по данным Нацполиции, 10 июня “заминировали” 337 объектов по всей Украине.

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