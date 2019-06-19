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В Україні “замінували” аеропорти та вокзали Києва, Львова та Одеси

Невідомі “замінували” аеропорти Одеси, Борисполя, Жулян і центральні вокзали Києва та Львова.

В Україні “замінували” аеропорти та вокзали Києва, Львова та Одеси

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що невідомі повідомили про “замінування” аеропортів Одеси, Борисполя, Жулян і центральних вокзалів Києва та Львова.

За словами міністра, повідомлення фейкові, але зараз вживаються заходи щодо перевірки та евакуації людей.

ЧитайтеУ Харкові невідомий “замінував” багатоповерхівку – евакуювали 180 осіб

– У більшості випадків з’ясовується, що дзвінки здійснюються з окупованої території. Російські спецслужби розважаються, – написав він.

Нагадаємо, за даними Нацоліції, 10 червня “замінували” 337 об’єктів по всій Україні.

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