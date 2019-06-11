337 “заминирований” в Украине за сутки: кому выгодно и сколько стоит госбюджету

Всплеск псевдо-минирований в Украине. В течение суток правоохранители были вынуждены эвакуировать более 32 тыс. граждан по всей Украине.

По данным Нацполиции в понедельник «заминировали» 337 объектов. Такую активизацию псевдо-минеров связывают с российскими террористическими группировками, которые не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в Украине. Ведь большинство сообщений о заминировании поступали с российских IP-адресов.

В Киеве бомбу искали даже в Конституционном суде. 128 объектов заминировали в Днепре. С самого утра каждый из них проверяли взрывотехники и кинологи.

Выезд одной машины скорой или МЧС обходится государству до тысячи гривен.

Большой ущерб псевдоминеры наносят бизнесу. Большие магазины вынуждены закрываться. А это – потерянные покупатели и выручка, а еще – испорченные продукты на десятки, а то и сотни тысяч гривен.

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Изрядно минеры донимают и транспортников. Особенно – железнодорожников и метрополитеновцев. Только в Киеве накануне заминировали 5 станций метро. Взрывчатки не нашли. Зато снова эвакуировали кучу людей.

Правоохранители напоминают: за ложное сообщение о минировании предусмотрен штраф до 1700 грн, арест до шести месяцев или даже тюрьма на срок от двух до шести лет. Если «заминировал» повторно – могут посадить на все 8 лет.

Но минеров с ОРДЛО или России это не пугает. Вот они и испытывают наши экстренные службы на прочность. Но несмотря фейковость предыдущих минирований, специалисты советуют не терять бдительности и относиться к таким сообщениям со всей серьезностью.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Запорожье в день сдачи ВНО “заминировали” три университета.

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