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ГБР проводит обыски в Минздраве – причина

Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве здравоохранения и Государственном строительном центре Минздрава в рамках досудебного расследования уголовного производства.

ДБР

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко объяснила, что обыски в Минздраве проводятся в рамках расследования дела о присвоении государственных средств, выделенных на реконструкцию Национального института рака.

По ее словам, следствием установлено, что чиновники Министерства здравоохранения, действуя по предварительному сговору со служащими ГП ГСЦ Минздрава Украины и сотрудниками частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на реализацию государственного инвестиционного проекта Реконструкция и расширение Национального института рака по улице Ломоносова, 33/43.

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Досудебное расследование по этому делу продолжается.

К слову, недавно ГБР открыло дело против экс-главы КСУ Станислава Шевчука.

Источник Ольга Варченко

ФотоДБР

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