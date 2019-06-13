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Факты / Украина

В ГБР завели дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука

ГБР открыло уголовное дело против бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

В ГБР завели дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука

Государственное бюро расследования открыло уголовное производство против экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Его обвиняют в злоупотреблении властью. Дело открыто по ч. 1 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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Расследование начали после заявления народного депутата о возможном незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Ранее Факты ICTV писали, что ГБР открыло уголовное производство относительно возможного сокрытия преступления по делу об убийстве полицейскими 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Источник: Українські новини

Фото: УНИАН

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