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ДБР проводить обшуки в МОЗ – причина

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у Міністерстві охорони здоров’я та Державному будівельному центрі МОЗ в рамках досудового розслідування кримінального провадження.

ДБР

Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко пояснила, що обшуки у МОЗ проводяться в рамках розслідування справи щодо привласнення державних коштів, виділених на реконструкцію Національного інституту раку.

За її словами, слідством встановлено, що чиновники Міністерства охорони здоров’я, діючи за попередньою змовою зі службовцями ДП ДБЦ МОЗ України та працівниками приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, що виділені на реалізацію державного інвестиційного проекту Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вулиці Ломоносова, 33/43.

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Досудове розслідування у цій справі триває.

До слова, нещодавно ГБР відкрило справу проти екс-глави КСУ Станіслава Шевчука.

Джерело: Ольга Варченко

Фото: ДБР

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