19 июня в селе Ивановка (Одесская область) нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала неделю назад.
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки.
Им оказался 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он признался полицейским в преступлении.
Тарасов нигде не учится, не работает и все время проводит за компьютером.
Также он иногда помогал родителям, работающим на рынке.
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Во время допроса он рассказал, что сначала душил 11-летнюю Лукьянову в коридоре. Потом раздел ее, но не насиловал и бросил ее тело в выгребную яму.
Вещи ребенка сжег, облив бензином.
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Аброськин рассказал, что полицейским удалось установить преступника после сбора всей информации, которая позволила посекундно восстановить движение Лукьяновой от рынка к школе.
Напомним, в Одесской области с 13 июня искали 11-летнюю Дарьи Лукьяненко, которая ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой.