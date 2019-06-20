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Факты / Происшествия

Раздел, задушил и бросил в яму: подозреваемый рассказал, как убил Дарью Лукьяненко

19 июня в селе Ивановка (Одесская область) нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала неделю назад.

даша лукьяненко

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки.

Им оказался 22-летний местный житель Николай Тарасов. Он признался полицейским в преступлении.

Тарасов нигде не учится, не работает и все время проводит за компьютером.

Также он иногда помогал родителям, работающим на рынке.

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Во время допроса он рассказал, что сначала душил 11-летнюю Лукьянову в коридоре. Потом раздел ее, но не насиловал и бросил ее тело в выгребную яму.

Вещи ребенка сжег, облив бензином.

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Аброськин рассказал, что полицейским удалось установить преступника после сбора всей информации, которая позволила посекундно восстановить движение Лукьяновой от рынка к школе.

Напомним, в Одесской области с 13 июня искали 11-летнюю Дарьи Лукьяненко, которая ушла в танцевальный кружок и не вернулась домой.

Источник: Обозреватель

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