19 червня в селі Іванівка Одеської області знайшли тіло 11-річної Дарини Лук’яненко, яка пропала тиждень тому.
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали одразу після знаходження тіла дівчинки.
Ним виявився 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він зізнався поліцейським у злочині.
Тарасов ніде не вчиться, не працює і весь час проводить за комп’ютером.
Також він іноді допомагав батькам, які працюють на ринку.
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Під час допиту він розповів, що спочатку душив 11-річну Лук’янову в коридорі. Потім роздяг її, але не ґвалтував і кинув її тіло у вигрібну яму.
Речі дитини спалив, обливши бензином.
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Аброськін розповів, що поліцейським вдалося встановити злочинця після збору всієї інформації, яка дозволила посекундно відновити рух Лук’янової від ринку до школи.
Нагадаємо, в Одеській області з 13 червня шукали 11-річну Дар’ю Лук’яненко, яка пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому.