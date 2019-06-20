19 червня в селі Іванівка Одеської області знайшли тіло 11-річної Дарини Лук’яненко, яка пропала тиждень тому.

Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін розповів, що підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали одразу після знаходження тіла дівчинки.

Ним виявився 22-річний місцевий житель Микола Тарасов. Він зізнався поліцейським у злочині.

Тарасов ніде не вчиться, не працює і весь час проводить за комп’ютером.

Також він іноді допомагав батькам, які працюють на ринку.

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Під час допиту він розповів, що спочатку душив 11-річну Лук’янову в коридорі. Потім роздяг її, але не ґвалтував і кинув її тіло у вигрібну яму.

Речі дитини спалив, обливши бензином.

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Аброськін розповів, що поліцейським вдалося встановити злочинця після збору всієї інформації, яка дозволила посекундно відновити рух Лук’янової від ринку до школи.

Нагадаємо, в Одеській області з 13 червня шукали 11-річну Дар’ю Лук’яненко, яка пішла в танцювальний гурток і не повернулася додому.