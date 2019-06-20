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Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого

В сети появилось видео первого опроса подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

Убийство Даши Лукьяненко: появилось видео первого опроса подозреваемого

В сети опубликовали видео опроса жителя пгт. Ивановка в Одесской области, которого потом задержали по подозрению в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко.

22-летний Николай во время первого опроса вел себя спокойно и рассказывал, чем занимался в день пропажи Даши – 13 июня.

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Полиция сразу приходила во двор к подозреваемому, но в первый раз девочку не нашли.

Однако, когда правоохранители беседовали с подозреваемым и его братом, уже тогда у полиции возникло подозрение, что от них что-то скрывают.

Напомним, подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня. Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

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