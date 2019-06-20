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Факты / Украина

Убийство Дарьи Лукьяненко: опубликовано фото подозреваемого Николая Тарасова

В сети появилось фото Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.

николай тарасов

Фото Николая Тарасова, признавшегося в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, опубликовали активисты поисковой группы Маяк.

Волонтеров организации Лучшие люди Одессы рассказали, что дом, где жил Тарасов, обыскивали еще в первые дни поисков.

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19 июня соседи указали на то, что 22-летний Тарасов и раньше “засматривался на детей”.

После этого был проведен повторный обыск и найдено тело пропавшей Дарьи Лукьяненко.

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Отмечается, что при последнем обыске, у забора нашли сандалии девочки.

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Напомним, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня.

Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.

Источник: УНИАН

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