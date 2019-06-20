В сети появилось фото Николая Тарасова, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.
Фото Николая Тарасова, признавшегося в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, опубликовали активисты поисковой группы Маяк.
Волонтеров организации Лучшие люди Одессы рассказали, что дом, где жил Тарасов, обыскивали еще в первые дни поисков.
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19 июня соседи указали на то, что 22-летний Тарасов и раньше “засматривался на детей”.
После этого был проведен повторный обыск и найдено тело пропавшей Дарьи Лукьяненко.
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Отмечается, что при последнем обыске, у забора нашли сандалии девочки.
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Напомним, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, что подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко задержали сразу после обнаружения тела девочки 19 июня.
Он признался полицейским в преступлении и рассказал подробности.