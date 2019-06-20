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Вбивство Даші Лук’яненко: з’явилося відео першого опитування підозрюваного

У мережі з’явилося відео першого опитування підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко.

Вбивство Даші Лук’яненко: з’явилося відео першого опитування підозрюваного

У мережі опублікували відео опитування жителя смт. Іванівка в Одеській області, якого потім затримали за підозрою у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко.

22-річний Микола під час першого опитування поводився спокійно і розповідав, чим займався в день зникнення Даші – 13 червня.

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Поліція одразу приходила на подвір’я до підозрюваного, але в перший раз дівчинку не знайшли.

Однак, коли правоохоронці розмовляли з підозрюваним і його братом, вже тоді у поліції виникла підозра, що від них щось приховують.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

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