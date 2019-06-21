На Черниговщине задержали мужчину, который совершал половые преступления в отношении детей.

В мае 2019 года к черниговским правоохранителям начали находить сообщение о мужчине, который цепляется к маленьким девушек под предлогом медицинского осмотра.

– 19 июня в Черниговской области неизвестный на улице поселка представился врачом, завел девочку 2009 года рождения к неработающей школы, где под предлогом осмотра заставил ребенка раздеться и рассматривал обнаженное тело, – рассказал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Подозреваемого задержали правоохранители. Им оказался житель Чернигова, 1968 года рождения, который был ранее неоднократно судим за совершение половых преступлений в отношении детей.

Ранее в Запорожье сотрудники Киберполиции задержали мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка и снимал это на видео.