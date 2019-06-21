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Прикидався лікарем: на Чернігівщині затримали серійного педофіла

На Чернігівщині затримали чоловіка, який вчиняв статеві злочини стосовно дітей.

Прикидався лікарем: на Чернігівщині затримали серійного педофіла

У травні 2019 року до чернігівських правоохоронців почали находити повідомлення про чоловіка, який чіпляється до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.

– 19 червня 2019 року в Чернігівській області невідомий на вулиці селища представився лікарем, завів дівчинку 2009 року народження до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло, – розповів перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

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Підозрюваного затримали правоохоронці. Ним виявився мешканець Чернігова, 1968 року народження, який був раніше неодноразово судимий за вчинення статевих злочинів відносно дітей.

Раніше у Запоріжжі співробітники Кіберполіції затримали чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину і знімав це на відео.

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