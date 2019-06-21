Украинцев призывают подписать петицию в защиту детей от сексуального насилия.
Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин призывает подписать петицию об ужесточении наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие над детьми.
Она предусматривает применение химической кастрации и увеличения срока наказания для преступников.
Читайте: Кто и зачем убил Дарью Лукьяненко: подробности и хронология трагедии
Петиция обнародована на сайте Верховной Рады еще 27 мая. Однако напомнить о ней решили после гибели 11-летней Дарьи Лукьяненко.
Напомним, Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. 19 июня ее тело нашли в селе Ивановка Одесской области.
Ранее в Нацполиции предполагали, что убийство девочки могло быть совершено на сексуальной почве.
Источник: Вячеслав Аброськин