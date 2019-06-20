В Запорожье сотрудники Киберполиции задержали мужчину, который насиловал 2-летнего ребенка и снимал это на видео.

Сотрудники киберполиции в Запорожье обнаружили и задержали 23-летнего педофила, который насиловал 2-летнего ребенка для собственного удовольствия и снимал это на видео.

– Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией. Работая независимым фотокорреспондентом, мужчина также подрабатывал на фотосъемках на детских праздниках и спортивных соревнованиях, – говорится в сообщении.

Впервые мужчина изнасиловал девочку около года назад, а когда она ничего не рассказала матери, еще несколько раз совершил развратные действия.

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Соответствующее видео педофил распространял в сети.

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Кроме того, у него был видеоархив с детской порнографией, который хранился на носителях и в облачном хранилище. Мужчина распространял его среди украинцев и иностранцев.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 153 УК Украины (Сексуальное насилие). Педофилу объявили о подозрении и взяли под стражу на 60 суток, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К слову, в Запорожской области 18-летний парень изнасиловал 6-летнюю девочку.