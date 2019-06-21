У Багдаді (Ірак) прогримів вибух у мечеті, у результаті якого загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.
У шиїтській мечеті у східній частині Багдаду стався вибух. Загинуло 10 людей, ще 30 постраждали. Число загиблих може збільшитися, оскільки багато хто з поранених перебувають у важкому стані.
Для нападу використовувався або пояс смертника, або саморобний вибуховий пристрій.
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Жодне угрупування поки не взяло відповідальність за вибух.
До речі, Дональд Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет.
Джерело: Рress Тv
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