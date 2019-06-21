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Факти / Надзвичайні події

У мечеті Багдада пролунав вибух – багато загиблих і поранених

У Багдаді (Ірак) прогримів вибух у мечеті, у результаті якого загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.

У мечеті Багдада пролунав вибух – багато загиблих і поранених

У шиїтській мечеті у східній частині Багдаду стався вибух. Загинуло 10 людей, ще 30 постраждали. Число загиблих може збільшитися, оскільки багато хто з поранених перебувають у важкому стані.

Для нападу використовувався або пояс смертника, або саморобний вибуховий пристрій.

Читайте: Вибух у шведському місті Лінчепінг – постраждали люди, пошкоджено будинки

Жодне угрупування поки не взяло відповідальність за вибух.

До речі, Дональд Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет.

Джерело: Рress Тv

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