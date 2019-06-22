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Факты / Происшествия

В Житомирской области в реке утонул 10-летний мальчик

В Житомирской области во время игры в воде утонул 10-летний мальчик.

В Житомирской области в реке утонул 10-летний мальчик

В Житомирской области в реке Выспа недалеко от поселка Романов утонул 10-летний мальчик.

Происшествие случилось около 17.00, когда дети прыгали в воду с высоты. В какой-то момент они заметили отсутствие одного из друзей и бросились в водоем на поиски.

Когда ребенка нашли, он признаков жизни не подавал.

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Назначена судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти мальчика, продолжается проверка других обстоятельств.

Напомним, в Черниговской области задержали педофила, который цеплялся к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Фото: Dreamstime

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