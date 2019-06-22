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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині у річці потонув 10-річний хлопчик

На Житомирщині під час гри у воді потонув 10-річний хлопчик.

На Житомирщині у річці потонув 10-річний хлопчик

На Житомирщині у річці Виспа неподалік селища Романів потонув 10-річний хлопчик.

Подія сталася близько 17.00, коли діти стрибали у воду з висоти. У якийсь момент вони помітили відсутність одного з друзів і кинулись у водойму на пошуки.

Коли дитину знайшли, вона ознак життя не подавала.

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Призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті хлопчика, триває перевірка інших обставин.

Нагадаємо, на Чернігівщині затримали педофіла, який чіплявся до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.

Фото: Dreamstime

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